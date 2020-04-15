Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 15 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 15 апреля.

Всего на день будут транслироваться по 4-5 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Английский язык; Математика; Гимнастика; Биология.

Вторник

Украинский язык; Математика; Гимнастика; География.

Среда

Английский язык; Математика; Гимнастика; История;

Четверг

Украинский язык; Математика; Гимнастика; Биология.

Пятница

Украинский язык; История; Гимнастика; Английский язык; География.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: история

Остальное уроков будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.