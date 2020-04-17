Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 17 апреля
Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 17 апреля.
Всего на день будут транслироваться по 4-5 занятий.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- Математика;
- Гимнастика;
- Биология.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Гимнастика;
- География.
Среда
- Английский язык;
- Математика;
- Гимнастика;
- История;
Четверг
- Украинский язык;
- Математика;
- Гимнастика;
- Биология.
Пятница
- Украинский язык;
- История;
- Гимнастика;
- Английский язык;
- География.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: история
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: английский язык
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: география
Остальное уроков будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.