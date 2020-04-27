24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Likar Покер Дизайн Афиша
more

Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 27 апреля

-
Онлайн уроки 6 класс 27 апреля 2020, Украина – видео всех уроков
Онлайн-уроки для 6 класса

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 27 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

Всего в день будут транслировать по 4-5 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  1. Английский язык;
  2. Математика;
  3. Гимнастика;
  4. Биология.

Вторник

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Гимнастика;
  4. География.

Среда

  1. Английский язык;
  2. Математика;
  3. Гимнастика;
  4. История;

Четверг

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Гимнастика;
  4. Биология.

Пятница

  1. Украинский язык;
  2. История;
  3. Гимнастика;
  4. Английский язык;
  5. География.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: биология

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Украинская школа онлайн Школа Министерство образования и науки Украины Учеба
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Всеукраинская школа онлайн третья неделя: расписание, новые темы уроков и список каналов
22 апреля , 12:24 Всеукраинская школа онлайн третья неделя: расписание, новые темы уроков и список каналов
Ростислав Струтинський
Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
3 апреля , 19:55 Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
Ростислав Струтинський