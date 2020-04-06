Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео

С 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия будут проходить по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 6 класса в нашем материале.

В целом в день будут транслировать по 4-5 занятий.

Подробнее: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Английский язык; Математика; Зарядка; Биология.

Вторник

Украинский язык; Математика; Зарядка; География.

Среда

Английский язык; Математика; Зарядка; История;

Четверг

Украинский язык; Математика; Зарядка; Биология.

Пятница

Украинский язык; История; Зарядка; Английский язык; География.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса:

Остальные уроки будут доступни на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

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Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.