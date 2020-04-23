Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 23 апреля
Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 7 класса за 23 апреля.
В целом в день будут транслироваться по 6 занятий.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- История Украины;
- Зарядка;
- Математика;
- География;
- Зарядка.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- Биология;
- Физика;
- Зарядка.
Среда
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- Химия;
- География;
- Зарядка.
Четверг
- Украинский язык;
- Всемирная история;
- Зарядка;
- Физика;
- Биология;
- Зарядка.
Пятница
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- Английский язык;
- Химия;
- Зарядка.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: всемирная история
Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: Зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: Физика
Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: Биология
Остальные уроков будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.
Читайте также
-
Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 22 апреля22 апреля , 09:30
-
Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 22 апреля22 апреля , 09:12
-
Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 22 апреля22 апреля , 08:42
-
Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 22 апреля22 апреля , 08:47
-
Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 22 апреля22 апреля , 08:52
-
Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 22 апреля22 апреля , 09:06