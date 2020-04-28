Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 28 апреля

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса за 28 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

Всего на день будут транслироваться по 6 занятий.

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Расписание уроков

Понедельник

Английский язык; История Украины; Гимнастика; Математика; География; Гимнастика.

Вторник

Украинский язык; Математика; Гимнастика; Биология; Физика; Гимнастика.

Среда

Английский язык; Математика; Гимнастика; Химия; География; Гимнастика.

Четверг

Украинский язык; Всемирная история; Гимнастика; Физика; Биология; Гимнастика.

Пятница

Украинский язык; Математика; Гимнастика; Английский язык; Химия; Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: биология

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: физика

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.