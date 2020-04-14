Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 14 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 9 класса за 14 апреля.

Всего за день будут транслироваться по 6–7 занятий.

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Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык; Алгебра; Гимнастика; Английский язык; История Украины; Гимнастика; География.

Вторник

Украинская литература; Геометрия; Гимнастика; Физика; История Украины; Гимнастика; Биология.

Среда

Английский язык; Алгебра; Гимнастика; География; Химия; Гимнастика.

Четверг

Украинский язык; Геометрия; Гимнастика; Физика; Всеобщая история; Гимнастика.

Пятница

Биология; Украинская литература; Гимнастика; Химия; Английский язык; Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: украинская литература

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: геометрия

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: физика

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: биология

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 9 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.