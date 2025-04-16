Об этом свидетельствуют отчет о результатах общегосударственного внешнего мониторинга качества начального образования 2024 года "Обучение в кризисных условиях: читательская, математическая и естественно-научная компетентности выпускников начальной школы". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Многие школьники имеют серьезные проблемы с чтением

В частности, 17,7% выпускников начальной школы 2024 года не смогли преодолеть даже базового порога сформированности читательской компетентности.

Ухудшение результатов по чтению наблюдают не впервые: в 2018 году высокого уровня достигали 17,5% выпускников начальной школы. В 2021 году их уже было лишь 14,9%, а в 2024 – еще меньше: 13,5%.

Доля слабых читателей, наоборот, растет: с 13,2% – в 2018 году до 17,9% – в 2021 году и 17,7% – в 2024 году.

Причинами ухудшения результатов по чтению в УЦОКО называют сочетание пандемии и полномасштабной войны.

В таких условиях многие ученики начальных классов могли потерять интерес к чтению, который при обычных условиях осуществления образовательного процесса регулярно поддерживается учительством начальной школы,

– указали в отчете.

Девочки традиционно демонстрируют высокий уровень сформированности читательской компетентности, если сравнивать со сверстниками-мальчиками.

В то же время разрыв в баллах между мальчиками и девочками уменьшается. Но это отражает ухудшение успеваемости девочек в чтении, а не улучшение читательских достижений мальчиков, ведь общий уровень читательских умений обеих групп снизился.

Снижение успеваемости наблюдают чаще всего, когда речь идет о сложных аспектах читательской деятельности, например анализ, оценивания, интеграция и интерпретация информации.

Ученикам труднее выполнять задания, требующие нахождения информации по всему тексту или предоставления развернутого ответа. Это указывает на необходимость усиления работы в направлении активизации этих умений при обучении чтению. Также более методически взвешенного и системного подхода требует развитие аналитического и критического мышления учеников,

– указали авторы отчета.

В Министерстве образования и науки сообщили, будут ли закрывать гимназии и начальные школы в Украине.