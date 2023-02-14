Увольнять ли директоров школ и учителей за преподавание на русском языке

Каждый директор школы в Украине по неспособности обеспечить обучение в заведении на украинском языке может поплатиться. В частности, лишиться занимаемой должности.

Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Также уточнил, что соблюдать языковой закон должны и учителя.

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Увольнять ли педагогов за преподавание на русском

Кремень напомнил, что на прошлой неделе в Киевском торгово-экономическом университете одна из доцентов унижала студентов и доказывала, что может разговаривать на том языке, на котором захочет. Администрация вуза решила ее уволить.

Если мы говорим о конкретных учителях и неспособности директора обеспечить образовательный процесс на украинском, конечно, мы инициируем увольнение или предупреждение или выговор такому директору. Есть случаи, когда руководители заведений идут навстречу и сами нейтрализуют проблему в самом начале,

– уточнил языковой омбудсмен.

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Что предусматривает языковой закон 16 июля 2019 вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и публичных сфер. Закон гарантирует, что каждый человек в Украине может получать информацию и услуги на украинском языке. В частности, для педагогов на работе использование украинского языка обязательно. Источник: DW

Преподаватель киевского вуза поплатилась через язык