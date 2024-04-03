В Харькове достроили подземную школу: как выглядит и выдержит ли удар ракеты
Источник:Суспильное
В Харькове достроили подземную школу. Она расположена в Индустриальном районе города.
Набор учеников на следующий учебный год почти завершили. А как выглядит учебное заведение, показал мэр города Игорь Терехов.
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Как выглядит подземная школа
Помещение школы имеет 20 классных комнат. в 2024 году здесь смогут учиться 600 детей.
Подземная школа в Харькове / фото Игоря Терехова
Школа построена и разработана в соответствии со всеми условиями, которые нужны во время войны. В кратчайшие сроки городские власти получат все разрешения и стартует работа по новым учебным заведениям, говорит Терехов.
Рассматриваем строительство во всех районах. Сейчас рассматриваем построение в Новобаварском, Холодногорском и Шевченковском районах,
– отметил мэр Харькова.
Подземная школа в Харькове / фото Игоря Терехова
Если получат разрешение от Государственной инспекции архитектуры, начать обучение здесь могут на следующей неделе, уточнил он.
Подземная школа в Харькове / фото Игоря Терехова
Мэра города также спросили, выдержит ли конструкция удары российских ракет. Он ответил, что "это не к нему, это к военным".
Есть те условия, по которым здесь все сделано. Ни одного отклонения от этих условий, которые мы получили по новейшим параметрам на время войны,
– уточнил чиновник.
И добавил, что строительство школы стоило 58,8 миллионов гривен.
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Что известно о подземной школе в Харькове
- В октябре 2023 года Игорь Терехов объявил о строительстве подземной школы в Харькове.
- Открытие учебного заведения планировали в январе 2024 года.
- Ранее мэр Харькова говорил, что здесь в две смены смогут учиться около 900 детей.
- Также в январе 2024 анонсировали строительство подземных школ и в других районах Харькова.