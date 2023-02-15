В Харькове учителем года стал подполковник запаса: чему он учит детей во время войны

Подполковник запаса Олег Горкун уже 5 лет учит школьников предмету "Защита Украины", на днях его избрали учителем года в Харькове. Сейчас он проводит уроки во время полномасштабной войны и корректирует этот предмет. Чему учитель учит детей – читайте ниже.

Олег Горкун преподает в харьковской общеобразовательной школе №71. Он рассказывает, что с началом полномасштабной войны программу ”Защиты Украины” пришлось подкорректировать.

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Школьный учитель стал одним из двух педагогов в своей номинации в Харькове.

Олег Горкун признается, что учитывая военное положение, к учебной программе добавилась новая тематика – относительно минной безопасности и оказания медицинской помощи на поле боя.

Чему учитель учит учить

Преподаватель учит старшеклассников курсу молодого бойца. На своих уроках он показывает, как остановить кровотечение турникетом.

Вы знаете, что во время боевых действий бывают боевые потери, ранения. Для того чтобы остановить кровотечение при ранении в руку или ногу, у всех бойцов должен быть турникет. Есть вспомогательная палочка, которая помогает затянуть еще туже, пока не остановится кровотечение.

– объясняет Горкун школьникам.

С началом полномасштабного вторжения учитель больше внимания на уроках стал уделять минной опасности. Вспоминает также, что его ученики сами наталкивались на остатки снарядов.

"Не подходи, не трогай и звони 101 – такие правила. И еще, если обнаружен взрывной предмет, нужно отойти на 300 метров, позвонить по телефону, и указать, где он лежит", – говорит ученикам Горкун.

Учитель преподает в 10 и 11 классах. Преимущественно у ребят, но с согласия родителей, этот предмет могут изучать и девушки. "Никто не учит учителя "Защиты Украины", это должен быть человек с военным опытом", – говорит Горкун.

Отметим, что Олег Горкун окончил авиационное училище штурманов, проходил службу на разных командных должностях, окончил службу и был уволен в запас с должности начальника штаба первого заместителя командира авиационного полка. Впоследствии работал в вузе, в школе начал преподавать в 2018 году.



Олега Горкуна избрали в Харькове учителем года / Фото "Общественное"

В классе, где преподают "Защиту Украины", есть уголок с портретами харьковчан, погибших защищая государство. Рядом висит украинский флаг – его бывший выпускник школы привез с фронта.

Каждый гражданин Украины должен быть борцом за свободу и независимость своего государства, выполнять задачи на своем месте: учащиеся – учиться, учителя – учить, защитники – защищать,

– говорит преподаватель.

Сейчас Олег Горкун соперничает в областном конкурсе "Учитель года". Результаты объявят уже на этой неделе.

Добавим, что конкурс Учитель года в 2023 году состоится в четырех номинациях – защита Украины, основы здоровья, начальное образование, физическая культура. Конкурс проведут в два этапа, первый пройдет в январе – феврале, второй запланирован на апрель – май 2023 года.