В МОН сделали заявление об уменьшении количества медицинских вузов

Студенты медицинских специальностей должны получать базовое высшее образование в классических ЗВО. А уже после этого учиться на мощных медицинских факультетах.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире вебинара "МедОбразование: Путь к изменениям". При этом он сравнил ситуацию в странах Европы и Украине.

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Сократят ли в Украине количество медицинских вузов

Винницкий заявил, что в Европе есть только четыре медицинских университета, а в Украине – аж 15. По его мнению, со временем в медицинских сообществах появится понимание, что модель мединститута или медфакультета в классическом вузе является более конкурентной, чем в отдельном учебном заведении.

У нас нет каких-то краткосрочных планов относительно того, что учреждения медицинского образования должны внезапно стать частью каких-то классических университетов. Мы дойдем эволюционным способом,

– отметил чиновник.

И добавил, что такую идею не будут внедрять силой в ближайшее время. Однако специализированные медицинские учреждения высшего образования – это советский рудимент.

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Нам было бы полезнее для качества, чтобы мы имели мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов. Это потому, что 18-20-летний молодой человек может больше воспользоваться из большого выбора предметов, которые может предоставить классический университет. А тогда дальше сужать свою деятельность в медицинском факультете и практически учиться,

– убежден Винницкий.