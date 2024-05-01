В отдельных школах Украины до сих пор изучают русский язык

В Украине еще есть школы, в которых русский язык преподают как отдельный предмет. Но их всего три.

Об этом указано в отчете за 2023 год о соблюдении языкового закона в различных сферах деятельности, обнародованного языковым омбудсменом Тарасом Кремнем.

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В трех школах Украины еще изучают русский язык

Кремень сообщил, что в 2023/2024 учебном году количество школ сократилось на 2,3% по сравнению с предыдущим. В 12 352 школах учился 3 867 801 ученик (включая школьников-беженцев, которые получают образование в школах Украины дистанционно).

По состоянию на конец мая 2023 года в 29% школ образовательный процесс продолжался дистанционно, 37% – очно и 34% – смешанно.

Количество школ, в которых обучение происходит исключительно на украинском языке, в прошлом году составило 12 155 – 98,4%. На украинском учатся 3 834 708 учеников – 99,1%.

447 школьников (0,01%) продолжают учиться на русском языке на уровне с государственным. В 2022/2023 учебном году таких было 1362,

– сообщил языковой омбудсмен.

И добавил, что в 2022 году количество учеников, изучавших русский язык в школах, уменьшилось в более чем 100 раз: с 454,8 тысяч в сентябре 2021 года – до около 4 тысяч по состоянию на 1 сентября 2022 года.

В 2023/2024 году количество школьников, изучающих русский язык как отдельный предмет, сократилось еще в 5 раз – до 768. Русский язык продолжают преподавать в трех школах страны,

– отметил Кремень.

Он также отметил, что всего в адрес Уполномоченного поступило 27 обращений о нарушении языкового законодательства в школах. Из них 9 – из Киева, 6 – из Днепропетровской области, 4 – из Одесской, 3 – из Харьковской, 2 – из Львовской, по 1-му – из Волынской, Житомирской и Николаевской.

Также, по словам Кременя, является проблемой овладения некоторыми представителями нацменьшинств украинским языком. В школах города Берегово, что на Закарпатье, учатся 648 детей ромской национальности, 645 из которых – на венгерском языке.