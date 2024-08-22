В отдельных школах Украины с сентября заработает образовательное приложение Мрия
Источник:Михаил Федоров
Уже со 2 сентября в 40 пилотных школах в 6 регионах и Киеве ученики, учителя и родители начнут новый учебный год с Мрией. То есть первыми смогут пользоваться инновационным образовательным приложением.
Бета-тестирование планируют завершить до конца 2024 года. Тогда каждая желающая школа сможет подать заявку на подключение к Мрии, сообщил вице-премьер Михаил Федоров.
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В школах Украины заработает Мечта
Чиновник обещает, что приложение разгрузит учителей от лишней бюрократической работы. Поэтому они больше времени смогут уделять обучению и развитию детей.
Более 2 тысяч учителей проходят тренинги, чтобы начать учебный год с Мрией. Вместе с тренерами они тестируют функционал приложения: заполняют журнал, расписание, учебные планы. Учителя прорабатывают различные ситуации, которые могут возникнуть во время учебного процесса,
– сообщил Федоров.
В Мечте учителя смогут планировать рабочий день, даже если работают в нескольких школах. Доступ будет ко всем расписаниям и урокам. Учителя должны видеть в Мрии скорость, эффективность и собственное развитие, отметил вице-премьер.
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Что известно об образовательной Мечте
- Внедрение образовательной Мечты анонсировал Владимир Зеленский в сентябре прошлого года.
- Тестирование приложения уже начали. Оно похоже на Дію.
- Мечта должна стать важным инструментом для трансформации всех образовательных систем мира.
- Для детей в Мечте будет акцент на личном развитии – библиотека контента об ИТ, искусственный интеллект, интересности от профессионалов, документ Мечта ID, план дня и чаты. Все, как у взрослых, только вместо встреч – уроки и достижения, анонсировали в Минцифры.