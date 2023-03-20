В Раде проголосовали за отставку Шкарлета и еще 2 министров
Источник:Сергей Шкарлет
Сергей Шкарлет подтвердил свою отставку с должности министра образования и науки Украины. Рада уже проголосовала за его увольнение. Кроме того, поддержали отставку еще 2 министров.
За отставку Шкарлета проголосовали 295 нардепов. Перед этим его увольнение одобрил профильный комитет Рады.
Кстати Не Шкарлет, а Шарлет: глава МОН совершил ошибку в заявлении об отставке
Назначение Оксена Лисового новым министром образования состоится на следующем пленарном заседании.
Увольнение 2 министров
- Также в отставку отправили министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина
- С должности министра цифровой трансформации Украины уволили Михаила Федорова. Однако Федорова назначат на новую должность. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины.
Шкарлет отреагировал
Сам Шкарлет ранее не комментировал информацию о своей отставке. Однако сегодня написал, что его срок пребывания в должности министра истек. Однако он и дальше собирается работать в сфере образования и науки Украины.
Он поблагодарил власти, коллег и учителей, а также сказал, что гордится воспитанниками и студентами.
Что известно об отставке Шкарлета
- 17 марта 2023 года появились сообщения об увольнении Шкарлета. По информации СМИ, министра попросили об этом, ведь решение давно назрело.
- На заседании фракции "Слуга народа" на должность министра был предложен Оксен Лисовой. Это директор Малой академии наук, который с начала полномасштабного вторжения объединяет работу со службой в составе 95 бригады Десантно-штурмовых войск.