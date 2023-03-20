В Раде проголосовали за отставку Шкарлета и еще 2 министров

За отставку Шкарлета проголосовали 295 нардепов. Перед этим его увольнение одобрил профильный комитет Рады.

Кстати Не Шкарлет, а Шарлет: глава МОН совершил ошибку в заявлении об отставке

Назначение Оксена Лисового новым министром образования состоится на следующем пленарном заседании.

Голосование за отставку Шкарлета / Фото Алексея Гончаренко

Увольнение 2 министров

Также в отставку отправили министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина С должности министра цифровой трансформации Украины уволили Михаила Федорова. Однако Федорова назначат на новую должность. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины.

Шкарлет отреагировал

Сам Шкарлет ранее не комментировал информацию о своей отставке. Однако сегодня написал, что его срок пребывания в должности министра истек. Однако он и дальше собирается работать в сфере образования и науки Украины.

Он поблагодарил власти, коллег и учителей, а также сказал, что гордится воспитанниками и студентами.

Что известно об отставке Шкарлета