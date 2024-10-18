В Раде заговорили об уменьшении количества предметов на НМТ

Нардепы Образовательного комитета Верховной Рады Украины на заседании одного из подкомитетов устроили дискуссию относительно того, стоит ли оставлять на НМТ в 2025 году четыре предмета. Нардеп Юлия Гришина высказала предложение: уменьшить это количество до трех.

Об этом член Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина заявила во время заседания профильного комитета. И добавила, что украинские школьники из года в год все хуже сдают вступительный экзамен, в частности из-за образовательных потерь.

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Что решили нардепы по количеству предметов на НМТ

Гришина заявила: имеем образовательные потери и это не способствует тому, что ученики становятся сильнее и имеют лучшие учебные результаты.

Поэтому у меня такое есть беспокойство относительно того, целесообразно ли продолжать эти четыре предмета,

– добавила она.

Также рассказала о рассмотрении на заседании Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций законопроекта #12053 – "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года".

Комитет рекомендовал оставить для следующей вступительной кампании прошлогодние условия, предусматривающие сдачу четырех предметов на НМТ (три обязательных, один – на выбор). В то же время МОН рассматривало возможность внедрить пять предметов на НМТ в 2025 году,

– написала в фейсбуке нардеп.

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Какие есть проблемы в украинском образовании

При этом акцентировала на таких действующих проблемах как образовательные потери и отток абитуриентов за границу.

В этом году количество поступающих на бакалавриат в украинские ЗВО сократилось на треть по сравнению с 2023 годом,

– добавила Гришина.

Народная избранница заявила, что в таких сложных условиях основная задача – сохранить украинскую систему образования и наших детей в этой системе. А ужесточение требований к правилам поступления никоим образом не коррелируется с достижением этой цели. Поэтому она воздержалась от голосования за этот законопроект.