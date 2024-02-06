В школах Запорожской области хотят возобновить очное обучение

Власти Запорожской области хотят восстановить очное обучение в школах области. Изменения могут вступить в силу уже с нового учебного года.

Такую идею высказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров во время совещания. И рассказал о приоритетах.

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В Запорожье могут восстановить очное обучение в школах

Федоров отметил, что один из приоритетов работы его команды – сделать школы безопасными. Также – начать обучение в учебных заведениях с 1 сентября в офлайн-формате.

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Каждый в своем направлении должен делать все для того, чтобы люди не только остались здесь, а приезжали и строили свою жизнь,

– подчеркнул председатель Запорожской ОВА.

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Как учатся ученики в Запорожской области