В школах Запорожской области хотят возобновить очное обучение
6 февраля 2024, 11:16Читати новину українською
Источник:Запорожская ОВА
Власти Запорожской области хотят восстановить очное обучение в школах области. Изменения могут вступить в силу уже с нового учебного года.
Такую идею высказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров во время совещания. И рассказал о приоритетах.
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В Запорожье могут восстановить очное обучение в школах
Федоров отметил, что один из приоритетов работы его команды – сделать школы безопасными. Также – начать обучение в учебных заведениях с 1 сентября в офлайн-формате.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Каждый в своем направлении должен делать все для того, чтобы люди не только остались здесь, а приезжали и строили свою жизнь,
– подчеркнул председатель Запорожской ОВА.
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Как учатся ученики в Запорожской области
- В Запорожской области учебный год в школах начался в дистанционном формате.
- Чиновники отмечали, что в дальнейшем все будет зависеть от ситуации безопасности.
- По состоянию на 1 сентября 2023 года 61% учебных заведений в области имели самые простые укрытия, поэтому смешанный формат обучения был невозможен.
- В начале учебного года в Запорожье функционировали 424 школы. Однако 1 сентября заработало 380, 44 были на простое из-за отсутствия необходимого количества учащихся.