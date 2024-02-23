В Сумах меняют формат обучения учащихся
23 февраля 2024, 16:28Читати новину українською
Источник:Сумской горсовет
26 февраля в школах и учреждениях внешкольного образования в Сумах изменят формат обучения. Дети снова будут учиться офлайн.
Такое решение приняли в городе, ведь уровень заболеваемости снизился. Поэтому ученики могут вернуться к привычному формату обучения.
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Как будут учиться школьники в Сумах
️Так, с понедельника, 26 февраля, в школах и учреждениях внешкольного образования города восстанавливают очное обучение.
И. о. городского головы Артем Кобзарь при этом попросил управление здравоохранения в дальнейшем докладывать об "инфекционной" обстановке в Сумах.
В случае необходимости комиссия сможет оперативно среагировать и вернуть противоэпидемические мероприятия.Ищете дистанционную школу с многолетним опытом и профессиональной командой специалистов? Обратите внимание на образовательную платформу "Оптима", где школьники получают доступ к инновационному авторскому материалу и постоянную поддержку со стороны менеджеров, учителей и техотдела. Школа имеет более 7 тысяч успешных выпускников, стать одним из которых может и ваш ребенок.
Ученики в Полтаве учатся онлайн
- В Полтаве школы перевели на дистанционный формат работы.
- Об этом просили родители из-за опасности обстрелов со стороны России перед второй годовщиной полномасштабной войны.
- Поэтому школам советовали в течение 22 – 23 февраля работать онлайн.
- Все же окончательное решение должны принимать в школах самостоятельно.