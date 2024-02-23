Таке рішення ухвалили у місті, адже рівень захворюваності знизився. Тож учні можуть повернутися до звичного формату навчання.

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Як вчитимуться школярі у Сумах

️Так, з понеділка, 26 лютого, у школах та закладах позашкілля міста відновлюють очне навчання.

В. о. міського голови Артем Кобзар при цьому попросив управління охорони здоров'я надалі доповідати про "інфекційну" обстановку у Сумах.

У разі потреби комісія зможе оперативно зреагувати та повернути протиепідемічні заходи.

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