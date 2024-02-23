Таке рішення ухвалили у місті, адже рівень захворюваності знизився. Тож учні можуть повернутися до звичного формату навчання.

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Як вчитимуться школярі у Сумах

️Так, з понеділка, 26 лютого, у школах та закладах позашкілля міста відновлюють очне навчання.

В. о. міського голови Артем Кобзар при цьому попросив управління охорони здоров'я надалі доповідати про "інфекційну" обстановку у Сумах.

У разі потреби комісія зможе оперативно зреагувати та повернути протиепідемічні заходи.

Учні у Полтаві вчаться онлайн

  • У Полтаві школи перевели на дистанційний формат роботи.
  • Про це просили батьки через небезпеку обстрілів з боку Росії перед другою річницею повномасштабної війни.
  • Тож школам радили протягом 22 – 23 лютого працювати онлайн.
  • Все ж остаточне рішення мають ухвалювати у школах самостійно.