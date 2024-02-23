Такое решение приняли в городе, ведь уровень заболеваемости снизился. Поэтому ученики могут вернуться к привычному формату обучения.

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Как будут учиться школьники в Сумах

️Так, с понедельника, 26 февраля, в школах и учреждениях внешкольного образования города восстанавливают очное обучение.

И. о. городского головы Артем Кобзарь при этом попросил управление здравоохранения в дальнейшем докладывать об "инфекционной" обстановке в Сумах.

В случае необходимости комиссия сможет оперативно среагировать и вернуть противоэпидемические мероприятия.

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