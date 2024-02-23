Такое решение приняли в городе, ведь уровень заболеваемости снизился. Поэтому ученики могут вернуться к привычному формату обучения.
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Как будут учиться школьники в Сумах
️Так, с понедельника, 26 февраля, в школах и учреждениях внешкольного образования города восстанавливают очное обучение.
И. о. городского головы Артем Кобзарь при этом попросил управление здравоохранения в дальнейшем докладывать об "инфекционной" обстановке в Сумах.
В случае необходимости комиссия сможет оперативно среагировать и вернуть противоэпидемические мероприятия.
Ученики в Полтаве учатся онлайн
- В Полтаве школы перевели на дистанционный формат работы.
- Об этом просили родители из-за опасности обстрелов со стороны России перед второй годовщиной полномасштабной войны.
- Поэтому школам советовали в течение 22 – 23 февраля работать онлайн.
- Все же окончательное решение должны принимать в школах самостоятельно.