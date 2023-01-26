В УЦОКО сообщили, будет ли НМТ-2023 самым сложным

В Украинском центре оценивания качества образования опровергли информацию о том, что в 2023 году НМТ будет самым жестким по сложности. Ее накануне распространили СМИ.

Об этом сообщила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко. Также добавила, что задачи НМТ не будут сложнее тестов ВНО.

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Будет ли НМТ – 2023 самым сложным

Вакуленко уточнила, что на НМТ не будет задач с открытым ответом. А задачи с короткой формой ответа (вписывание чисел) в тестах по математике были и раньше. Вписывать слова на английском языке в тестах тоже не нужно.

Задача на заполнение пробелов – это подставка в текст пропущенных слов из предложенных вариантов,

– подчеркнула она.

В УЦОКО обещают также вскоре обнародовать демонстрационные варианты НМТ.

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