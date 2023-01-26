Про це повідомила заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко. Також додала, що завдання НМТ не будуть складнішими, ніж тести ЗНО.

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Чи буде НМТ– 2023 найскладнішим

Вакуленко уточнила, що на НМТ не буде завдань з відкритою відповіддю. А завдання з короткою формою відповіді (вписування чисел) у тестах з математики були й раніше. Вписувати слова англійською мовою у тестах також не потрібно буде.

Завдання на заповнення пропусків – це підставляння в текст пропущених слів із запропонованих варіантів,
– наголосила вона.

В УЦОЯО обіцяють також невдовзі оприлюднити демонстраційні варіанти НМТ.

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.