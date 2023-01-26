Про це повідомила заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко. Також додала, що завдання НМТ не будуть складнішими, ніж тести ЗНО.

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Чи буде НМТ– 2023 найскладнішим

Вакуленко уточнила, що на НМТ не буде завдань з відкритою відповіддю. А завдання з короткою формою відповіді (вписування чисел) у тестах з математики були й раніше. Вписувати слова англійською мовою у тестах також не потрібно буде.

Завдання на заповнення пропусків – це підставляння в текст пропущених слів із запропонованих варіантів,

– наголосила вона.

В УЦОЯО обіцяють також невдовзі оприлюднити демонстраційні варіанти НМТ.

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