Про це повідомила заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко. Також додала, що завдання НМТ не будуть складнішими, ніж тести ЗНО.
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Чи буде НМТ– 2023 найскладнішим
Вакуленко уточнила, що на НМТ не буде завдань з відкритою відповіддю. А завдання з короткою формою відповіді (вписування чисел) у тестах з математики були й раніше. Вписувати слова англійською мовою у тестах також не потрібно буде.
Завдання на заповнення пропусків – це підставляння в текст пропущених слів із запропонованих варіантів,
– наголосила вона.
В УЦОЯО обіцяють також невдовзі оприлюднити демонстраційні варіанти НМТ.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.