Об этом сообщила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко. Также добавила, что задачи НМТ не будут сложнее тестов ВНО.

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Будет ли НМТ – 2023 самым сложным

Вакуленко уточнила, что на НМТ не будет задач с открытым ответом. А задачи с короткой формой ответа (вписывание чисел) в тестах по математике были и раньше. Вписывать слова на английском языке в тестах тоже не нужно.

Задача на заполнение пробелов – это подставка в текст пропущенных слов из предложенных вариантов,

– подчеркнула она.

В УЦОКО обещают также вскоре обнародовать демонстрационные варианты НМТ.

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