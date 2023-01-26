Об этом сообщила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко. Также добавила, что задачи НМТ не будут сложнее тестов ВНО.
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Будет ли НМТ – 2023 самым сложным
Вакуленко уточнила, что на НМТ не будет задач с открытым ответом. А задачи с короткой формой ответа (вписывание чисел) в тестах по математике были и раньше. Вписывать слова на английском языке в тестах тоже не нужно.
Задача на заполнение пробелов – это подставка в текст пропущенных слов из предложенных вариантов,
– подчеркнула она.
В УЦОКО обещают также вскоре обнародовать демонстрационные варианты НМТ.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ – 2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.