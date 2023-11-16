Правительство согласовало порядок подготовки специалистов, которые будут утверждать украинскую национальную и гражданскую идентичность. Готовят кадры в вузах, колледжах, научных учреждениях.

Целью подготовки является углубление или усовершенствование компетентностей по направлениям национально-военно-патриотического воспитания и гражданского образования. Также – непрерывное профессиональное развитие этих специалистов.

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В Украине будут готовить специалистов по утверждению украинской идентичности

В то же время, тех специалистов, которые имеют соответствующий уровень образования по специальностям других отраслей знаний, будут готовить по образовательным программам повышение квалификации.

В процесс подготовки и повышения квалификации специалистов будут привлекать учреждения сферы утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, а также институты гражданского общества.

В Минобразования говорят, что в действующих региональных или общенациональных программах подготовки специалистов патриотического, военного направления и гражданского образования нет единого вектора, методик и ценностей. Поэтому следует унифицировать процессы подготовки таких специалистов.

Специалисты смогут учиться по образовательным программам специальностей таких отраслей знаний:

образование/педагогика;

гуманитарные науки;

социальные и поведенческие науки;

журналистика.

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