В Украине будут готовить специалистов по утверждению украинской идентичности
Источник:Osvita.ua
Правительство согласовало порядок подготовки специалистов, которые будут утверждать украинскую национальную и гражданскую идентичность. Готовят кадры в вузах, колледжах, научных учреждениях.
Целью подготовки является углубление или усовершенствование компетентностей по направлениям национально-военно-патриотического воспитания и гражданского образования. Также – непрерывное профессиональное развитие этих специалистов.
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В Украине будут готовить специалистов по утверждению украинской идентичности
В то же время, тех специалистов, которые имеют соответствующий уровень образования по специальностям других отраслей знаний, будут готовить по образовательным программам повышение квалификации.
В процесс подготовки и повышения квалификации специалистов будут привлекать учреждения сферы утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, а также институты гражданского общества.
В Минобразования говорят, что в действующих региональных или общенациональных программах подготовки специалистов патриотического, военного направления и гражданского образования нет единого вектора, методик и ценностей. Поэтому следует унифицировать процессы подготовки таких специалистов.
Специалисты смогут учиться по образовательным программам специальностей таких отраслей знаний:
- образование/педагогика;
- гуманитарные науки;
- социальные и поведенческие науки;
- журналистика.
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- Соответствующее письмо направили руководителям учебных заведений.
- Министр образования подчеркнул, что государственный язык должен раздаваться в рамках всего образовательного процесса.
- Лисовой также рекомендовал учебным заведениям усилить работу по популяризации украинского языка и поощрение его применения в общении.