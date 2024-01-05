Гранты на обучение получат лучшие: финансирование высшего образования коренным образом изменят

В Украине в 2024 году стартует масштабная реформа высшего образования. В правительстве заявляют, в частности, об изменении подходов к финансированию.

Так, абитуриенты будут получать средства на обучение и сами будут выбирать, в какой вуз их "отдать". Подробно о масштабных переменах рассказал глава правительства Денис Шмигаль.

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В Украине готовят масштабную реформу высшего образования

На сегодняшний день студенты имеют возможность получать образование в вузах "на бюджете" и по контракту. В то же время правительство хочет охватить государственной поддержкой как можно больше студентов. Поэтому введет грантовую систему.

Сегодня принимаем законопроект, предусматривающий, что в будущем студенты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также по контрактной форме обучения,

– заявил Шмигаль.

Государственный заказ, по словам премьера, – это не полностью бесплатное обучение студента за средства государства. Возможность бесплатно получать образование в вузе получат лучшие в соответствии с конкурсным баллом абитуриенты. Также часть бюджетных мест предоставят уязвимым категориям.

Что известно о системе государственных грантов

Государственный заказ будет касаться прежде всего специальностей, необходимых государству. К примеру, это будут учителя и врачи. Государство будет полностью оплачивать обучение для лучших поступающих по этим специальностям. А после успешного завершения учебы в вузе будет предлагать первое рабочее место.

Также будут введены модели государственных грантов. Они полностью или частично покрыть расходы на обучение. Их не нужно будет возвращать или отрабатывать.

Важно Масштабные изменения в вузах, мобилизация студентов, реформы, НУШ: что ждет образование в 2024 году?

Что будет влиять на размер гранта

На размер гранта, по словам главы правительства, будут влиять два критерия: результаты ВНО/НМТ и выбранная специальность.

Шмигаль также обещает, что количество поступающих, которые получат деньги на обучение, существенно увеличится.

Сегодня 60% студентов учатся на контракте. Наша цель – чтобы 60% студентов получали различные виды государственной поддержки: госзаказ, гранты, ваучеры или, в будущем, льготные кредиты,

– заявил глава правительства.

Специальные условия приема абитуриентов

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Новая система финансирования будет иметь отношение только к новым абитуриентам.

Среди других новаций, которые предлагают, – также это установление специальных условий приема на обучение в вузах для:

ветеранов;

детей погибших украинских Героев;

детей с инвалидностью;

детей сирот;

других льготных категорий.

Шмигаль подчеркнул, что высшее образование должно стать более качественным и доступным для тех, кто этого действительно хочет