В Украине хотят изменить экспертизу проверки школьных учебников
Источник:НУШ
Украинский институт развития образования хочет создать автоматизированный модуль для проведения экспертизы учебников. Его могут разместить на платформе "Всеукраинская школа онлайн".
Об этом заявила директор УИРО Наталья Софий. Идея возникла еще в начале создания института.
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Экспертизу проверки школьных учебников планируют изменить
Такое новшество позволит проводить проверку обезличенно: авторы не будут знать, какие эксперты оценивают их работу, а эксперты не смогут определить, чей учебник они рассматривают, отметила директор УИРО. Поэтому будут сосредотачиваться исключительно на качестве текста.
Хотим предложить определенную альтернативу, чтобы избежать субъективных решений,
– заметила Софий.
Так, с помощью соответствующего модуля для каждого учебника будут автоматически подбирать эксперта или комиссию экспертов. Софий считает, что так будет максимально честно и правильно оценить качество руководства для украинских школьников.
Директор УИРО при этом добавляет, что дальше все будет зависеть от поддержки Минобразования. Теперь понимание есть.
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