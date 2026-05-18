В Украине могут отменить ГИА и изменить правила поступления
Правительство Украины предлагает отменить Государственную итоговую аттестацию и изменить правила поступления. Однако речь идет не об этой вступительной кампании, а следующей.
Такие предложения есть в зарегистрированном законопроекте № 15254. В случае его принятия ГИА могут отменить, а для поступления надо будет пройти проверку знаний по четырем предметам.
Что известно о законопроекте?
Документ, инициатором которого является глава Кабмина Юлия Свириденко, устанавливает упрощенные и четкие правила для поступления на 2027 год. Он предусматривает, что ученики выпускных классов не будут сдавать ГИА.
Документ также предусматривает:
конкурсный отбор на обучение в вузы после окончания 11 класса и на основе других образовательно-профессиональных степеней.
Для поступления будут засчитывать результаты ВНО (НМТ) 2024 – 2027 годов и результаты творческого конкурса (для отдельных специальностей).
- Выпускники будут сдавать три обязательных предмета и один на выбор.
Обязательными предметами будут следующие:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Выбрать можно будет четвертый предмет из таких:
- иностранный язык;
- биология;
- география;
- физика;
- химия;
- украинская литература.
Проект закона / скриншот документа