Правительство согласовало объединение нескольких вузов во Львове, Киеве и Харькове

Правительство Украины согласовало реорганизацию трех вузов во Львове, Киеве и Харькове. В частности, Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к Харьковскому национальному университету имени Каразина.

Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что УИПА – важный центр педагогической подготовки мастеров для учреждений профтехобразования. Однако из-за нехватки ресурсов академия не может развивать это направление полноценно.

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Правительство согласовало реорганизацию ЗВО во Львове, Киеве и Харькове

Лисовой заявил, что присоединение академии к ХНУ позволит ей сфокусироваться именно на качественной подготовке специалистов. Они же в дальнейшем будут обучать студентов в украинских профтехах.

Важно – студенты продолжат обучение на тех же условиях, что и сейчас,

– уточнил министр.

Также министр образования сообщил о присоединении Института физической оптики имени Влоха к ЛНУ имени Ивана Франко, а также Научно-исследовательского института украиноведения – к КНУ имени Тараса Шевченко. В настоящее время оба учреждения напрямую подчинены МОН.

Эти решения продолжают курс на усиление университетской науки. Теперь эти научные учреждения смогут объединить усилия и ресурсы с ЗВО для развития научных исследований и инновационных проектов,

– считает чиновник.

Лисовой также уверен, что это объединение позволит институтам получить больше ресурсов для развития научного потенциала.

Ранее мы также сообщали о том, что МОН презентовала ректорам предложения по реформированию высшего образования в Украине и ждет ответного предложения.