Правительство согласовало объединение нескольких вузов во Львове, Киеве и Харькове
Источник:Оксен Лисовой
Правительство Украины согласовало реорганизацию трех вузов во Львове, Киеве и Харькове. В частности, Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к Харьковскому национальному университету имени Каразина.
Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что УИПА – важный центр педагогической подготовки мастеров для учреждений профтехобразования. Однако из-за нехватки ресурсов академия не может развивать это направление полноценно.
Смотрите также Минобразования обнародовало критерии модернизации сети университетов
Правительство согласовало реорганизацию ЗВО во Львове, Киеве и Харькове
Лисовой заявил, что присоединение академии к ХНУ позволит ей сфокусироваться именно на качественной подготовке специалистов. Они же в дальнейшем будут обучать студентов в украинских профтехах.
Важно – студенты продолжат обучение на тех же условиях, что и сейчас,
– уточнил министр.
Также министр образования сообщил о присоединении Института физической оптики имени Влоха к ЛНУ имени Ивана Франко, а также Научно-исследовательского института украиноведения – к КНУ имени Тараса Шевченко. В настоящее время оба учреждения напрямую подчинены МОН.
Эти решения продолжают курс на усиление университетской науки. Теперь эти научные учреждения смогут объединить усилия и ресурсы с ЗВО для развития научных исследований и инновационных проектов,
– считает чиновник.
Лисовой также уверен, что это объединение позволит институтам получить больше ресурсов для развития научного потенциала.
Ранее мы также сообщали о том, что МОН презентовала ректорам предложения по реформированию высшего образования в Украине и ждет ответного предложения.