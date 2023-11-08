В Украине отменили заочную и вечернюю формы обучения в университетах

В Украине отменили заочную и вечернюю формы обучения в вузах. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Изменения вступят в силу с 2024 года. "За" проголосовали 285 народных депутатов.

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В Украине отменили заочную и вечернюю формы обучения в вузах

Как говорится в тексте законопроекта, студенты будут вступать в вузы по результатам ВНО 2021 года и/или вступительных экзаменов 2022 – 2024 года, передает Укринформ.

Вступительные испытания для участия в конкурсном отборе на обучение в вузах включают украинский язык, математику, историю Украины и предмет по выбору (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература).

С 2024 года также не будут набирать бакалавров и магистров по вечерней и заочной формам обучения, а также для получения степени высшего образования младшего бакалавра.

В Украине готовят реформу высшего образования

В Украине планируют коренным образом трансформировать сферу высшего образования.

В частности, заочную и вечернюю формы обучения заменят дистанционной.

Студенты смогут выбрать специальность не при поступлении, а после первого или второго курса.

Также студенты-контрактники будут сами решать, сколько учиться в университете. Они смогут регулировать срок обучения самостоятельно и решать: учиться 3 или 6 лет, например.