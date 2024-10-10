В Украине проверили знания учеников 6 и 8 классов по украинскому языку и математике: результаты

Государственная служба качества образования Украины протестировала знания учеников 6 и 8 классов по украинскому языку и математике. Шестиклассники продемонстрировали незначительное улучшение в результатах обучения по обоим предметам.

А вот у восьмиклассников есть снижение средних результатов в тестировании, особенно по математике. Отметим, что тестирование состоялось еще в мае, а сейчас ДСЯОУ представила результаты II этапа общегосударственного мониторингового исследования качества образования в школах в условиях военного положения.

Смотрите также Можно ли забрать ребенка из школьного укрытия во время воздушной тревоги

Какие результаты продемонстрировало исследование

Так, основные открытия этого исследования следующие:

Возросла доля шестиклассников, которые выполнили тесты на достаточном уровне. Вероятно, одна из причин этого – увеличение количества учеников на дистанционке.

Шестиклассники продемонстрировали незначительное улучшение в результатах обучения и по математике, и по украинскому языку.

У восьмиклассников есть снижение средних результатов в тестировании, особенно по математике.

Ученики и ученицы, которые продолжали учиться дистанционно или в смешанном формате, продемонстрировали снижение показателей.

Тесты выполнены почти так же, как в прошлом году, – на "среднем" уровне. Хотя есть некоторые тенденции и к росту,

– отметил глава ДСЯОУ Руслан Гурак.

И добавил, что нынешнее тестирование подтвердило прямую связь между качеством преподавания учебного предмета и успеваемостью учеников и учениц. А также продемонстрировало то, что в условиях полномасштабной войны учителя смогли обеспечить образовательный процесс на таком уровне, чтобы дети не потеряли мотивации и сил к обучению.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Заметим, что такое исследование Служба организует второй год подряд, что позволяет сравнивать результаты.