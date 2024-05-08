В Украине проверят знания учеников 6 и 8 классов

В Украине проведут второй этап тестирования шестиклассников и восьмиклассников. Будут проверять их знания по математике и украинскому языку.

Мониторинг проведут Государственная служба качества образования, Минобразования Украины, Украинский институт развития образования и Институт образовательной аналитики. Его цель - получение объективных данных о результатах обучения учащихся 6-х и 8-х классов по математике и украинскому языку в условиях военного положения.

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В Украине проверят знания учеников 6-х и 8-х классов по математике и украинскому языку

Участие в исследовании примут около 17 тысяч учеников, которые учатся в 345 школах. В каждом из определенных учебных заведений к мониторингу приобщат класс из параллели шестых и класс из параллели восьмых.

Материалы тестирования разработают эксперты. Тестирование будет проходить на платформе Всеукраинской школы онлайн.

Благодаря этим тестам эксперты определят результаты обучения учащихся по усвоению ими тем за два года обучения (5 – 6 и 7 – 8 классы соответственно).

Дистанционная школа "Оптима" вошла в рейтинг лучших образовательных учреждений Украины по результатам НМТ-2023 года. Это еще раз подчеркивает высокое качество обучения и эффективность подходов, что используют преподаватели школы.

Тестирование шестиклассников и восьмиклассников по математике и украинскому языку продлится в течение 14 – 24 мая.

Полученные результаты помогут определить динамику и тенденции по сравнению с прошлогодними показателями успеваемости.

Отметим, что мониторинг 2023 года продемонстрировал, что большинство учеников 6 и 8 классов выполняют задания по математике и украинскому языку на среднем уровне.

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