Равняются на Польшу: правительство планирует значительно повысить качество школьного образования

Кабмин намерен в течение 5 лет значительно повысить качество среднего образования. Чиновники считают, что нашим ученикам надо выйти по уровню образования на уровень их польских сверстников.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Стратегию цифрового развития инновационной деятельности Украины WINWIN. Достижение такой задачи является одной из ключевых целей, которую к 2030 году должна достичь Украина в рамках реализации этой программы.

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Кабмин намерен значительно повысить качество школьного образования

В результате реализации Стратегии до 2030 года Украина должна достичь показателя 470 – 510 баллов качества среднего образования по показателям PISA. При этом в 2022 году украинские 15-летние подростки, участвовавшие в международном исследовании, показали результат в 428 – 450 баллов.

Авторы Стратегии убеждены, что для развития человеческого капитала стратегической целью является превращение системы дошкольного и полного общего среднего образования в надежную основу инновационной экосистемы. Поэтому Украине необходимо прежде всего обеспечить реализацию концепции НУШ и способствовать очному обучению.

Также в Украине будут формировать у учащихся цифровые, предпринимательские, научные и другие ключевые компетенции, мотивировать к самостоятельным исследованиям и поощрять сотрудничество с предприятиями путем привлечения к преподаванию специалистов-практиков и консультирования по навыкам.

Также акцентируют на важности повышения престижа труда педагогов.