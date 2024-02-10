В вузах будут преподавать курс об антикоррупции

В отдельных вузах Украины может появиться антикоррупционный курс. Офис добропорядочности НАПК намерен привлечь 50 университетов к преподаванию дисциплины "Антикоррупция и добропорядочность".

Такие изменения планируют воплотить в жизнь в следующем учебном году. Этот вопрос обсуждали во время презентации итогов пилота преподавания этой дисциплины в 10 вузах в течение одного семестра.

Смотрите также В Украине обеспечат права нацменьшинств на развитие языков

В вузах Украины может появиться антикоррупционный курс

Основатели проекта говорят, что этот курс распространят и на другие вузы. Они хотят, чтобы его в свою учебную программу включило как можно больше ЗВО. Организаторы планируют в следующем году к проекту привлечь 50 ЗВО.

Офис добропорядочности разрабатывает онлайн-курс для педагогов, по которому они смогут подготовиться. Университеты сами будут выбирать преподавателей, которые будут вести эту дисциплину, однако последние должны будут пройти наше обучение и иметь соответствующий сертификат,

– отметили в Офисе добропорядочности НАПК.

87% опрошенных студентов, которые изучали этот курс, считают его полезным.

Смотрите также Минобразования изменило стандарты отдельных специальностей

В Украине модернизируют сеть вузов