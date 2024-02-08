Стандарты высшего образования изменили в рамках проекта ведомства "Образование для всех" и Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.
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Стандарты отдельных специальностей претерпят изменения
Так, на специальностях психологии и медицинской психологии добавят в программу подготовки также методики оказания психологической помощи людям, которые получили психологическую травму в результате войны.
А подготовка специалистов архитектурных направлений будет предусматривать специальные компетентности, в частности, создание безбарьерной архитектурно-строительной среды.
В Минобразования при этом отмечают, что безбарьерность – это не просто о комфортной жизни или философию общества без ограничений, но и важное направление для движения государства в целом.
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В Украине модернизируют сеть высших учебных заведений
- Заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий анонсировал не так давно модернизацию сети вузов.
- Она предусматривает уменьшение количества ЗВО и улучшение их качества.
- В МОН говорят: сократить количество вузов требует изменение демографической ситуации.
- Винницкий отметил, что в прошлом году в нашем государстве было около 360 тысяч выпускников школ, тогда как в 2008 году – 640 тысяч.
- Реорганизованные вузы будут получать инвестиции на сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов.