Стандарти вищої освіти змінили у межах проєкту відомства "Освіта для всіх" та Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Дивіться також Це буде проривом, – Федоров прокоментував запуск освітньої Мрії та реформу ЗВО

Стандарти окремих спеціальностей зазнають змін

Так, на спеціальностях психології та медичної психології додадуть до програми підготовки також методики надання психологічної допомоги людям, які отримали психологічну травму внаслідок війни.

Натомість підготовка фахівців архітектурних напрямків передбачатиме спеціальні компетентності, зокрема, створення безбар'єрного архітектурно-будівельного середовища.

У Міносвіти при цьому наголошують, що безбар’єрність – це не просто про комфортне життя або філософію суспільства без обмежень, а й важливий напрямок для руху держави загалом.

Дивіться також В Україні 2024 року запрацює грантова система оплати навчання: все, що мають знати вступники

В Україні модернізують мережу вищих навчальних закладів