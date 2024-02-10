Такі зміни планують втілити у життя наступного навчального року. Це питання обговорювали під час презентації підсумків пілоту викладання цієї дисципліни у 10 вишах протягом одного семестру.

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Засновники проєкту кажуть, що цей курс поширять і на інші виші. Вони хочуть, аби його у свою навчальну програму включило якомога більше ЗВО. Організатори планують наступного року до проєкту долучити 50 ЗВО.

Офіс доброчесності розробляє онлайн-курс для освітян, за яким вони зможуть підготуватися. Університети самі обиратимуть викладачів, які вестимуть цю дисципліну, однак останні повинні будуть пройти наше навчання та мати відповідний сертифікат,

– зазначили в Офісі доброчесності НАЗК.

87% опитаних студентів, які вивчали цей курс, вважають його корисним.

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