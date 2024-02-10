Про це заявив очільник українського уряду Денис Шмигаль. І додав, що забезпечення прав нацменшини на розвиток своєї мови має йти поруч зі збереженням усіх переваг української мови як державної.

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В Україні забезпечить права національних меншин на розвиток мов

Шмигаль уточнив: мовиться про використання мов нацменшин у наданні публічних та соціальних послуг, у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах.

Забезпечуємо право національної меншини на розвиток своєї мови та водночас зберігаємо всі переваги української мови як державної,

– наголосив прем'єр.

Також він зауважив, що Україна продовжує впроваджувати європейські стандарти і стає ближче до ЄС, розраховуючи на якнайшвидший початок безпосередніх переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у класах із мовами навчання нацменшин, які є офіційними мовами ЄС, можуть гарантувати право на використання відповідної мови під час навчання. Але цей погоджений урядом законопроєкт, який стосується прав національних меншин в Україні, зокрема й на освіту, має ще ухвалити Верховна Рада.

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Усі деталі про вищезгаданий законопроєкт читайте тут.