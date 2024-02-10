Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. И добавил, что обеспечение прав нацменьшинства на развитие своего языка должно идти рядом с сохранением всех преимуществ украинского языка как государственного.

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В Украине обеспечат права национальных меньшинств на развитие языков

Шмыгаль уточнил: говорится об использовании языков нацменьшинств в предоставлении публичных и социальных услуг, во взаимодействии с властью, в оказании медицинской помощи и других сферах.

Обеспечиваем право национального меньшинства на развитие своего языка и одновременно сохраняем все преимущества украинского языка как государственного,

– подчеркнул премьер.

Также он отметил, что Украина продолжает внедрять европейские стандарты и становится ближе к ЕС, рассчитывая на скорейшее начало непосредственных переговоров по вступлению в Европейский Союз.

Ранее мы сообщали, что в Украине в классах с языками обучения нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС, могут гарантировать право на использование соответствующего языка во время обучения. Но этот согласованный правительством законопроект, который касается прав национальных меньшинств в Украине, в том числе и на образование, должен еще принять Верховная Рада.

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Все детали о вышеупомянутом законопроекте читайте здесь.