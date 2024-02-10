Такие изменения планируют воплотить в жизнь в следующем учебном году. Этот вопрос обсуждали во время презентации итогов пилота преподавания этой дисциплины в 10 вузах в течение одного семестра.
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В вузах Украины может появиться антикоррупционный курс
Основатели проекта говорят, что этот курс распространят и на другие вузы. Они хотят, чтобы его в свою учебную программу включило как можно больше ЗВО. Организаторы планируют в следующем году к проекту привлечь 50 ЗВО.
Офис добропорядочности разрабатывает онлайн-курс для педагогов, по которому они смогут подготовиться. Университеты сами будут выбирать преподавателей, которые будут вести эту дисциплину, однако последние должны будут пройти наше обучение и иметь соответствующий сертификат,
– отметили в Офисе добропорядочности НАПК.
87% опрошенных студентов, которые изучали этот курс, считают его полезным.
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В Украине модернизируют сеть вузов
- В Минобразования не так давно анонсировали модернизацию сети ЗВО.
- Она предусматривает уменьшение количества ЗВО и улучшение их качества.
- Чиновники говорят, что сократить количество вузов требует изменение демографической ситуации.
- Заметим, что реорганизованные вузы будут получать инвестиции на сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов.