В правительстве предлагают передавать украинские университеты в частные руки

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что в будущем государство сможет передавать больницы и университеты в концессию. Пока что, в частное управление передаются исключительно инфраструктурные объекты.

Такое предложение министр высказал во время презентации стратегии экономического роста, пишет Громадское.

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Передача объектов образовательной инфраструктуры будет зависеть от конкретных условий и стратегических задач.

По концессии, я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах,

– заявил Милованов.



Харьковский университет имени Каразина – один из самых престижных украинских государственных университетов в 2020 году / фото: ChangeUA

Пока государство передает в концессию лишь инфраструктурные объекты. Например, недавно порты "Херсон" и "Ольвия" были переданы в частные руки. В планах передать частным владельцам еще несколько убыточных портов и других объектов.

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Сколько в Украине в целом университетов?Самостоятельных юридических лиц, предоставляющих высшее образование, около 300 единиц.