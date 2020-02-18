В уряді пропонують передавати українські університети у приватні руки

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що в майбутньому держава зможе передавати лікарні та університети у концесію. Поки що, в приватне управління передаються винятково інфраструктурні об'єкти.

Таку пропозицію міністр висловив під час презентації стратегії економічного зростання, пише Громадське.

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Передача об'єктів освітньої інфраструктури залежатиме від конкретних умов та стратегічних завдань.

По концесії, я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів та вокзалів. У майбутньому, я думаю, можливо говорити і про лікарні, і про університети,

– заявив Милованов.



Харківський університет імені Каразіна – один з найпрестижніших українських державних університетів у 2020 році / фото: ChangeUA

Поки держава передає у концесію лише інфраструктурні об'єкти. Наприклад, нещодавно порти "Херсон" та "Ольвія" були передані у приватні руки. В планах передати приватним власникам ще кілька збиткових портів ти інших об'єктів

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Скільки в Україні загалом університетів?Самосійних юридичних осіб, які надають вищу освіту, близько 300 одиниць.