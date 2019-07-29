Дороги, аеропорти і порти: що може змінити закон про концесії

Хорошу альтернативу приватизації державної власності може скласти концесія. Завдяки закону про концесію Україна, зокрема, зможе вирішити чимало інфраструктурних проблем.

Що передбачає законопроект про концесії, які переваги надає Україні, та в чому його ризики – розбирався 24 канал.

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Що таке концесіяЦе договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам. Концесіонер – суб'єкт підприємницької діяльності, який на підставі договору отримав концесію.

Що передбачає концесія

Доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Павло Сацький зазначив 24 каналу, що концесія – дуже вдала форма державно-приватного партнерства. Вона дає змогу залучати інноваційні технології на ті об'єкти, які за вітчизняним законодавством можуть перебувати лише у державній власності. Таких об'єктів у нас дуже багато, і більшість із них, зокрема інфраструктурні, потребують модернізації. Концесійні договори дають змогу залучати капітали, технології, які є надто дорогими для держбюджету, щоб їх розробляти і впроваджувати. Натомість експлуатувати ці об’єкти держава буде спільно з концесіонером.



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Про що закон про концесії

Закон про концесії спрощує укладення договорів концесії. Чим робить такий інструмент більш привабливим для приватного бізнесу, пояснив 24 каналу керуючий партнер Pravovest Law Firm Гліб Сегида.

У законі прописана можливість залучення до процедури кредиторів, міжнародних фінансових організацій, експертів, радників (щоправда, і сьогодні при бажанні їх можливо було залучати).

Є і нові обмеження – до конкурсу концесії не будуть допущені офшорні компанії, російські компанії чи компанії з російськими власниками. Крім цього, іноземна компанія після виграшу у конкурсі повинна буде створити юрособу в Україні.

Павло Сацький додав – зараз розглядаються зміни до Бюджетного кодексу України для забезпечення умов державно-приватного партнерства, у тому числі за концесійними договорами, в сфері реалізації проектів по модернізації об`єктів інфраструктури.

Ці зміни мають забезпечити гарантування договорів державно-приватного партнерства і концесійних договорів бюджетними гарантіями. Це дає змогу закладати в державному та місцевих бюджетах фонди, відповідно до потреб реалізації проектів державно-приватного партнерства, і гарантувати закладеними в бюджеті ресурсами виконання державою її зобов’язань перед партнерами. Бо в історії українських концесій були ситуації, коли саме держава не виконувала умови.

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Ризики закону

Найбільш дискусійні норми закону, відзначив Гліб Сегида – якраз ті, що найбільше будуть приваблювати приватних інвесторів:

- можливість брати кредити під заставу активів, що передані в концесію;

- спрощення процедур передачі землі під такі проекти (зараз все відбувається в рамках Земельного кодексу, без спеціальних преференцій);

- визначення, що у концесію може бути передане будь-яке державне майно (у чинному законі є перелік таких галузей).

На думку Павла Сацького після прийняття змін до Бюджетного кодексу державно-приватне партнерство має ризики стати більш політизованим і опинятися заручником політичних ігор і торгів.



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Позитиви закону

Серед позитивних моментів – можливість передачі вирішення спорів, що виникають у зв'язку з виконанням концесійного договору, в міжнародний комерційний або інвестиційний арбітраж. Зниження мінімального строку укладення договору з 10 до 3 років.

Також позитивом є закладення механізму гарантування державно-приватного партнерства в реалізації проектів по модернізації інфраструктури на місцевому рівні. Це є логічним продовженням політики бюджетної децентралізації, зауважив Павло Сацький.

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Плюси від концесій для держави

Де-юре не відбувається продаж державної власності. У договорі концесії можливо детально прописати обов'язки партнера – обсяг інвестицій та строки, соціальні інвестиції, кількість персоналу тощо. І при цьому гроші інвестора дозволять вивести компанію на прибуткову діяльність.

Плюси для інвестора

Концесія дозволяє не проходити процедуру державної приватизації (переговори про концесію може ініціювати сам інвестор), вкладати гроші траншами, а не одразу віддавати всю суму за купівлю державного підприємства, а потім ще й вкладати інвестиції.

Концесія популярна, в першу чергу, у інфраструктурних проектах – будівля доріг, аеропортів, портів, модернізація портів та терміналів та ін. Інвестор вкладає кошти, будуючи дорогу, і отримує плату за проїзд по ній згодом. Дорога переходить у власність держави, а гроші отримує інвестор, заробляючи на реалізації свого проекту.

Плюси для громадян

Держава і громадяни отримують покращення інфраструктури.

Станом на зараз, проект закону про концесії прийнято парламентом у першому читанні. Яка доля спіткає його у новій Раді і чи буде він змінений – будемо слідкувати.