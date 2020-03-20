В Украине разработали тест-системы для диагностики коронавируса

Украинские ученые разработали тест-системы для диагностики коронавируса. Это произошло на базе Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины.

Над этой разработкой украинские ученые работали с января 2020 года, сообщили в Институте молекулярной биологии.

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На начало 2020 года Национальная академия наук начала работать в этом направлении по заданию Совета национальной безопасности и обороны.

Сейчас тест-система для лабораторной диагностики коронавируса прошла регистрацию в Украине и в условиях финансирования готова к выпуску на базе института.

За это время в институте удалось провести дизайн и синтез четырех нуклеотидных праймеров, соответствующих самым специфическим последовательностям в геноме этого вируса,

– рассказали в Институте.

Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 19 марта в Украине обнаружили 26 случаев заболевания коронавирусом. Худше всего ситуация в Черновицкой области – там вообще обнаружили 15 случаев заболевания.



Кроме того, вирус подтвердили в Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях. От коронавируса в Украине умерли 3 человека.