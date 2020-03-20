В Україні розробили тест-системи для діагностики коронавірусу

Українські вчені розробили тест-системи для діагностики коронавірусу. Це відбулося на базі Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України.

Над цією розробкою українські вчені працювали з січня 2020 року, повідомили в Інституті молекулярної біології.

Важливо В Івано-Франківську померла жінка, у якої підтвердили коронавірус

На початку 2020 року Національна академія наук почала працювати у цьому напрямку за завданням Ради національної безпеки і оборони.

Наразі тест-система для лабораторної діагностики коронавірусу пройшла реєстрацію в Україні і за умов фінансування готова до випуску на базі інституту.

За цей час в інституті вдалося провести дизайн і синтез чотирьох нуклеотидних праймерів, відповідних самим специфічним послідовностям у геномі цього вірусу,

– розповіли в Інституті.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 19 березня в Україні виявили 26 випадків захворювання на коронавірус. Найгірша ситуація у Чернівецькій області – там загалом виявили 15 випадків захворювання.



Крім того, вірус підтвердили в Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Від коронавірусу в Україні померли 3 людей.