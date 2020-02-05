В украинских школах планируют возобновить программу "стакан молока"

Распространенная в европейских школах программа "стакан молока" может быть внедрена в Украине. Черкасская область вызвалась стать пилотным регионом.

О планах возобновить программу шла речь во время Skype-совещания жены президента Елены Зеленской с руководителем Черкасской области Романом Боднаром, пишет Освіта.ua.

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Программа по обеспечению детей достаточным количеством молочных и кисломолочных продуктов много лет успешно функционирует в странах Европы.

Отмечается, что родители сами часто просят ввести в рацион детей молочные продукты, а также комплексно работать над введением сбалансированного питания.



Елена Зеленская сейчас работает над развитием детского питания / фото: Getty images

Глава Области подчеркнул, что существует потребность сосредоточиться на техническом оснащении столовых в регионе. Планируется, что в течение февраля будет прописан план проекта с учетом деталей. Тогда его будут согласовывать профильные министерства.

Когда в некоторых областях Украины действовала программа "стакан молока". Согласно ей, учащиеся младших классов на завтрак в школах получали стакан молока.

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Сколько в Украине школ?

На территории Украины всего функционируют около 17 тысяч средних школ.