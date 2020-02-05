В українських школах планують відновити програму "склянка молока"

Поширена в європейських школах програма "склянка молока" може бути запроваджена в Україні. Черкаська область зголосилась стати пілотним регіоном.

Про плани відновити програму йшлося під час Skype-наради дружини президента Олени Зеленської з керівником Черкаської області Романом Боднаром, пише Освіта.ua.

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Програма щодо забезпечення дітей достатньою кількістю молочних та кисломолочних продуктів багато років успішно функціонує в країнах Європи.

Зазначається, що батьки самі часто просять запровадити у раціон дітей молочні продукти, а також комплексно працювати над запровадженням збалансованого харчування.



Олена Зеленська зараз працює над розвитком дитячого харчування / фото: Getty images

Голова Черкащини наголосив, що існує потреба зосередитись на технічному оснащенні їдалень в регіоні. Планується, що впродовж лютого буде прописаний план проєкту з урахуванням деталей. Тоді його узгоджуватимуть профільні міністерства.

Колись в деяких областях України вже діяла програма "склянка молока". Згідно з нею, учні молодших класів на сніданок в школах отримували склянку молока.

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Скільки загалом в Україні шкіл?На території України всього функціонують близько 17 тисяч середніх шкіл.