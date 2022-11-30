На фронте погиб историк и преподаватель одного из украинских вузов Вадим Стецюк

Российско-украинская война продолжает забирать жизни лучших украинцев. Среди погибших украинских героев есть и педагоги.

Так, на фронте погиб еще один педагог. Журналист и историк Вахтанг Кипиани рассказал о Герое, который отдал жизнь за Украину.

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На фронте погиб Вадим Стецюк

На фронте погиб историк и преподаватель Каменец-Подольского национального университета имени Огиенко Вадим Стецюк.

Еще один френд пошел на вечную ватру, как говорят пластуны. Большое уважение за яркую жизнь и вечная память,

– сообщил Кипиани.

Американский историк Йоханан Петровский-Штерн при этом отметил, что "в самых ужасных снах не видел, что придется писать некрологи погибшим ученикам".

Не для того, Вадим, мы собирались летом 2014 года изучать еврейскую историю Восточной Европы в уютном зале на Богомольца 6. Поклоняюсь твоей памяти,

– заметил Петровский-Штерн.

Что известно о Вадиме Стецюке

Вадим Стецюк жил в Каменце-Подольском.

Преподавал историю в Каменец-Подольском национальном университете имени Огиенко.

Кроме того, являлся научным сотрудником Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника.

Стецюк является автором более 120 научных публикаций.

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Украинские педагоги, погибшие в войне с Россией

В конце августа в войне против России погиб учитель Высокопольской школы Херсонской области Александр Семко. Знакомые и коллеги говорят, что он был профессионалом и хорошим другом.

А в конце сентября на фронте погиб главный педагог Коломыи Любомир Бордун. Он отдал жизнь за Украину в бою с оккупантами в Донецкой области. Любомиру было 38 лет. У него остались жена и двое детей.

Также недавно на войне погиб учитель из села Комарово на Волыни Руслан Будь.

В Хмельницком же отдали последнее уважение погибшему военному Павлу Жуку. 29-летнего защитника не стало 2 октября. Он умер после тяжелых ранений, полученных в боях на Херсонщине. Защитник Украины преподавал информатику в УВК №4, а затем пошел в армию.

В начале октября на фронте также погибли два учителя истории. Один Герой был родом из Полтавщины, другой – из Хмельнитчины.

Учитель истории полтавской гимназии №35 Павел Кириленко погиб 2 октября вблизи села Шийкивка Харьковской области от взрыва.

Отдал жизнь за Украину и Александр Прохницкий, работавший в учебно-воспитательном комплексе в селе Малиничи в Хмельницкой области.

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибших воинов. Герои не погибают!