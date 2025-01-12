"Віряни" или "віруючі": как правильно сказать на украинском

Украинцы часто могут употреблять в ежедневной речи суржиковые слова. Или же формы слов, которые не свойственны современному украинскому языку.

Одним из таких слов, которые надо заменить, является "віруючий". 24 Канал подскажет, как сказать правильно и почему не надо употреблять вышеупомянутое слово.

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Как правильно назвать "верующего"

Так, форма "віруючий" является неправильной, ведь современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи. То есть причастия, заканчивающиеся на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

Поэтому не стоит употреблять такие формы как "віруючий", "ідучий", "біжучий".

К примеру, вместо "верующий" стоит сказать "вірянин" или тот, кто верует в Бога.

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко также предлагает слова:

вірний/ вірна;

правовірний/ правовірна.

Языковеды советуют еще говорить так:

релігійний;

вірник;

мирянин.

Отметим, что в украинском языке есть отдельные причастия, что уже стали прилагательными, то есть указывают на постоянный признак предмета, а не на действие. Сравните: "Під лежачий камінь вода не тече", "Лежачого не б'ють», но "Жінка, яка лежала на дивані" (а не "лежача" жінка).