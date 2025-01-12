Одним із таких слів, які треба замінити, є "віруючий". 24 Канал підкаже, як сказати правильно та чому не треба вживати вищезгадане слово.
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Як правильно назвати "віруючого"
Так, форма "віруючий" є неправильною, адже сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.
Тому не варто вживати такі форми як "віруючий", "ідучий", "біжучий".
До прикладу, замість "віруючий" варто сказати вірянин або той, хто вірує у Бога.
Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко також пропонує слова:
- вірний/ вірна;
- правовірний/ правовірна.
Мовознавці радять ще казати так:
- релігійний;
- вірник;
- мирянин.
Зазначимо, що в українській мові є окремі дієприкметники, що вже стали прикметниками, тобто вказують на постійну ознаку предмета, а не на дію. Порівняйте: "Під лежачий камінь вода не тече", "Лежачого не б'ють», але "Жінка, яка лежала на дивані" (а не "лежача" жінка).
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