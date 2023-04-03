Весенние каникулы в школах Украины 2023: в каких городах и областях дети будут отдыхать в апреле
В 2023 году весенние каникулы в школах Украины по стандартному графику должны были начаться в конце марта и завершиться в начале апреля. Однако часть учеников будет отдыхать от этого месяца.
Во многих городах и областях Украины школы в этом учебном году устанавливали собственный график отдыха учеников. В каких областях школьники будут отдыхать от обучения в апреле, читайте в материале 24 Канала.
Читайте Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать
Когда весенние каникулы в Украине 2023
Этот учебный год стартовал 1 сентября 2022 года и должен завершиться 30 июня 2023 года.
По стандартному графику весенние каникулы в школах Украины должны были проходить в течение 27 марта – 2 апреля.
У частных школ может быть свой календарь, иногда отличающийся довольно существенно от стандартного.
В колледжах и лицеях весенние каникулы запланировали на 3 – 9 апреля 2023 года.
В каких городах весенние каникулы в апреле
Львов и область
Весенние каникулы в школах Львова продолжаются неделю. Ученики отдыхают в период с 20 марта по 9 апреля.
На Львовщине учебные заведения самостоятельно определяют даты отдыха учеников.
Харьков и область
В Харьковской области в Шевченковской и Нововодолажской общинах ученики будут отдыхать от учебы 3 до 9 апреля. А в Купянске – с 14 по 18 апреля. Все потому, что в этих общинах обучение стартовало позже.
Канев
Весенние каникулы в школах Канева продлятся с 1 по 9 апреля.
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Черкассы и область
В Черкассах чиновники посоветовали начать каникулы в школах с 3 апреля. Отдыхать от учебы школьники будут неделю.
В части учебных заведений Черкасской области дети будут отдыхать от учебы в апреле.
Полтавщина
В Полтавской области даты отдыха учеников школы будут определять самостоятельно. В трех общинах дети будут отдыхать с 3 апреля до 9 апреля, еще в одной общине – с 10 апреля по 16 апреля.
Мукачево
В Мукачево школьные каникулы в школах продлятся с 10 по 17 апреля включительно.